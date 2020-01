Modugno: “ADL ha sempre speso in caso di necessità”

Francesco Modugno giornalista di Sky si è focalizzato sul mercato del Napoli

Nel corso della trasmissione Radio Gol su radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno, di seguito le sue dichiarazioni: “Politano era stato due giorni a riposo per influenza, si è allenato in palestra. Ha conosciuto l’ambiente e le strutture. La classica prima giornata. È un giocatore duttile come più volte si è evidenziato, ma soprattutto di prospettiva data la durata del suo contratto di 4 anni e mezzo con opzione per il successivo.

Gennaio movimentato? È ormai noto che nel momento del bisogno De Laurentiis ha sempre messo mano alla tasca. Ricordiamo l’anno di Benitez, adesso è chiamato a rifondare la squadra avendo effettuato una campagna acquisti anche prospettica. Ha mosso in tutto più di 100 mln di euro, dovessero arrivare Amrabat e Kumbulla si parlerebbe di circa 120 mln in uscita. A giugno si venderà a prezzi anche alti, giocatori in uscita da caratura Champions.

Chelsea interessato a Mertens? Da quello che sappiamo noi c’è l’interessamento del club, però non penso il Napoli voglia mettersi alla ricerca del sostituto del Belga. Io sono cronista ma spero che Mertens resti. Superare il record di Marek sarebbe anche il coronamento di sette anni di rapporto umano, oltre che calcisitico con Napoli.

Ricardo Rodriguez ? Ci si è buttati troppo avanti, il club del terzino vuole monetizzare. Sembra diretto al Psv”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Calciomercato Napoli, Amrabat non ha ancora deciso. Novità per Kumbulla

CONTENUTI EXTRA

Azzolina, entro febbraio bandi concorsi

Burioni: “Se il coronavirus ha 3% di mortalità ed è così diffusa è una catastrofe”

Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri