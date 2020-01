Tifosi: c’è grande scontento per i prezzi contro il Barcellona

Serpeggia il malcontento tra i tifosi del Napoli per il caro prezzi.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, i supporter non approvano la decisione del presidente De Laurentiis, di istituire dei prezzi tutt’altro che popolari per sfida contro il Barcellona in Champions League. Si parte dai 70 euro per la curva, fino ai 350 necessari per la tribuna d’onore.

Cifre anche più alte rispetto ad alcuni esempi come la Roma, per la sfida del 2018 contro i blaugrana (da 40 a 130 euro) e l’Inter per la gara di dicembre 2019 (da 55 a 475 euro). C’è da ricordare inoltre che non è prevista nessuna agevolazione per gli abbonati, probabilmente, data la piega molto deludente che ha preso questa stagione fino ad adesso, ci si aspettava uno sforzo in più.

