Ipotesi Roma per Mertens, Fonseca punta forte sul belga: pronto un triennale

La Roma piomba sull’attaccante Belga

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il tecnico della Roma Fonseca avrebbe chiesto un attaccante. L’identikit perfetto corrisponde al profilo di Dries Mertens, sul quale la società capitolina vorrebbe puntare per giugno: proposto un contratto triennale da 4 milioni netti a stagione, più bonus all’entrata e premio alla firma.

Il belga, che sembra ormai destinato a lasciare Napoli, è però più stimolato da un esperienza all’estero magari in Premier e inoltre non vuole andare a giocare per un altro squadra italiana per il suo senso di appartenenza alla maglia e ai tifosi del Napoli.

