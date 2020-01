Napoli, visite mediche terminate per Petagna – VIDEO

AGGIORNAMENTO – 13.08: Visite mediche terminate per Petagna, che sarà il nuovo centravanti della Spal. Prevista l’ufficialità nella giornata di oggi.

09.32 – Andrea Petagna è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, prima di firmare poi il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime stagioni. Queste le prime immagini del nuovo centravanti azzurro, che rimarrà però in prestito alla Spal fino a giugno.

https://twitter.com/TuttoMercatoWeb/status/1222801776941899776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1222801776941899776&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.calcionapoli24.it%2Fcalcio_mercato%2Fvisite-mediche-petagna-napoli-a-villa-stuart-l-attaccante-atteso-in-clinica-n430532.html

