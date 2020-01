Napoli, l’agente di Boga: “Ora non si muove, vedremo in estate”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, attaccante che tanto piace al Napoli: “Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società.

Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Calciomercato Napoli, Amrabat non ha ancora deciso. Novità per Kumbulla

CONTENUTI EXTRA

Azzolina, entro febbraio bandi concorsi

Burioni: “Se il coronavirus ha 3% di mortalità ed è così diffusa è una catastrofe”

Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri