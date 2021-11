Infortunio Victor Osimhen: out due mesi

Infortunio Victor Osimhen, lungo stop per l’attaccante.

Osimhen verrà operato nei prossimi giorni, si prospetta un lungo stop per il nigeriano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli verrà operato nei prossimi giorni. Il calciatore nella notte ha effettuato i controlli all’ospedale Niguarda di Milano e gli esami hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Per il rientro del nigeriano, secondo il quotidiano, sono previsti circa due mesi di stop. Triste notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi del Napoli, che dovranno rinunciare a Osimhen, quasi sicuramente per le prossime otto partite, quelle che condurranno fino alla sosta natalizia.