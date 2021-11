Chiariello tuona: “Cambi sbagliati e tardivi!”

“Alla tredicesima cade il duo di testa. Il Napoli non sa approfittare dei cali del Milan, pareggio nel derby e il Napoli non trova i tre punti col Verona, sconfitta con la Fiorentina e il Napoli perde con l’Inter. Da questa giornata esce fuori che l’Inter rientra a pieno titolo nella lotta scudetto. La squadra di Inzaghi riapre il campionato, a -4 dalle prime due è in piena corsa. Il calo del Napoli già c’era stato nelle giornate precedenti e la sosta non ha potuto lenire il momento non brillante del Napoli, perché nel frattempo sono accaduti due fattori: il Covid che ha falcidiato il Napoli (Demme, Politano e Zanoli positivi) e ancora qualche infortunio di troppo (Ounas fermato ai box). La situazione è delicata in questo momento, perché il covid può tornare ad essere una variabile impazzita di questo campionato.

A Milano per un’ora abbondante, nonostante il vantaggio di Zielinski sull’assist di Insigne, l’unica giocata che si ricorda del capitano, il Napoli è andato sotto. L’Inter ha meritato e dominato nel primo tempo, il terzo gol è di puro contropiede, come era prevedibile visto che Inzaghi ha scelto i corridori Lautaro, Correa e non Dzeko. Nel finale però il Napoli con dei cambi tardivi e per me sbagliati, perché a mio avviso Lozano che stava distruggendo da quella parte l’Inter non si leva mai, ha avuto quattro palle gol pulite dopo che Mertens ha riaperto la partita. Dries col quel gol segnato diventa il più grande cannoniere della storia del Napoli in campionato, superando Vojak.