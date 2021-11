Infortunio Osimhen – Si rischia di vederlo in azzurro a febbraio

La Gazzetta dello Sport riporta in merito all’infortunio di Victor Osimhen

Stando a quanto riportato dalla rosea, il Napoli potrebbe schierare Osimhen addirittura a febbraio, dopo la Coppa d’Africa:

“Logico che prima dell’intervento di riduzione delle fratture, è impossibile emettere una prognosi precisa sui tempi di recupero. È vero che le moderne tecnologie sono capaci di realizzare protezioni in carbonio molto sicure, ma è quasi impossibile che Osimhen possa rivedersi in campo prima di un mese.

Il Napoli ieri con l’Inter ha iniziato un ciclo di 9 partite in 32 giorni: significa saltarlo per intero. Cioè Spartak Mosca e Leicester in Europa League. Mentre in campionato gli azzurri affronteranno Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Spezia e soprattutto il Milan il 19 dicembre”.