Renica:”Il calcio si fermi e dia l’esmpio. In Veneto c’è preoccupazione”

Alessandro Renica ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendo la sua opinione su cosa sta succendo nel mondo del calcio nell’ultimo periodo. Ecco le sue parole: “Coronavirus? Io sono preoccupato da tempo. Da circa due mesi sto adottando delle precauzioni perché guardando delle scene agghiaccianti in Cina mi ero convinto che il problema fosse piuttosto serio. Non voglio fare polemiche, è giusto che il calcio si fermi. Verona-Napoli in programma venerdì sera sarà rinviata? Io vi dico che qui in Veneto c’è una grande preoccupazione. Le strade non sono proprio deserte, ma comunque c’è pochissima gente in strada. Lo ripeto: bisogna assolutamente fermare il campionato italiano di Serie A. Il calcio non può essere considerato un mondo a parte”.

