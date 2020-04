Vigorito: ”Il Benevento non ci sta con manovre sotterranee. Il campionato va completato”

Vigorito: il Benevento ho già detto che si sarebbe allineato a tutte le decisioni purché vengano prese nell’interesse generale

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, alla Rai, si è espresso in merito allo stop e alla possibile ripresa il campionato. Queste le sua parole:

“Il Benevento ho già detto che si sarebbe allineato a tutte le decisioni purché vengano prese nell’interesse generale. Se ci sono manovre sotterranee per far comodo a qualcuno il Benevento allora non ci sta.

Purtroppo in questo caso non ci sono regole, bisogna confidare nella saggezza dei vertici, ci sono problemi economici, sportivi e sociali. Ci sono problemi più importanti, ma il calcio e’ una industria non e’ più del campetto di periferia, rappresenta otto miliardi di giro d’affari, e’ industria tessile quella turistica e si deve parlare di industria calcio al di la’ della passione.

E ha una mole di socialità che altri non hanno. Sicuramente non si dovrebbero cominciare altri campionati se non finisce questo, bisogna completare il campionato“. Conclude Vigorito.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus – Il virus si sta indebolendo, potrebbe diventare meno pericoloso!

Messaggio di auguri di De Laurentiis: a staff, squadra e tifosi Napoli nel mondo”

Coronavirus – Mister e giocatori sono rimasti tutti a Napoli

Coronavirus – Bergamo, tante scuse banali e un cumulo di ignoranza: “A casa ci annoiamo”

Napoli su Lucas Vazquez: per il Real opportunità di scambio con Fabian

Bardin ricorda Vendrame: ”Carriera danneggiata dalla sua emotività, ma era forte”

CONTENUTI EXTRA

Detenuti faranno mascherine per agenti

Coronavirus: in Lombardia in giro con le mascherine. Anche la Toscana annuncia l’ordinanza

Bimbo cade da finestra e muore a Caserta

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts