Di Lorenzo si mette alla prova in cucina, il Napoli lo saluta così [VIDEO]

Il terzino azzurro alle prese con la pizza

Negli ultimi giorni buona parte degli azzurri si è ciementato in cucina. L’ultimo in ordine di tempo è stato Giovanni Di Lorenzo, il quale in video è alle prese con la preparazione di una pizza Margherita. Il tutto è stato pubblicato dall’account twitter ufficiale del Napoli che ha simpaticamente salutato il giocare con il titolo “Pizzeria da Giovanni”.

VIDEO

Pizzeria da Giovanni 🍕

Il nostro Giovanni #DiLorenzo si è messo ai fornelli!👨‍🍳 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OFUYiPjdw4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 5, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte:”Fine del lockdown? Non so quando può finire, siamo sulla strada giusta”

Coronavirus – Il virus si sta indebolendo, potrebbe diventare meno pericoloso!

Germania, il Bayern Monaco riprende gli allenamenti

Gravina: ”Serie A fino a settembre-ottobre? E’ una ipotesi”

Messaggio di auguri di De Laurentiis: a staff, squadra e tifosi Napoli nel mondo”

Napoli su Lucas Vazquez: per il Real opportunità di scambio con Fabian

Covid-19 – Serie A, la Fiorentina aggiorna sui giocatori positivi. Il comunicato

Calciomercato Napoli, Milik primo obiettivo del Milan: la situazione

Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

FOTO-Il Napoli fa gli auguri al Boca Juniors con un un immagine di Maradona

Venerato:”Napoli, interesse per Emerson Plamieri. Meret non è contento

De Luca:”Picco a Maggio, al sud contagi in crescita” [VIDEO]

Donazione Papa Francesco – 60mila euro ad un ospedale di Bergamo

Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Juventus – Continua la fuga dei calciatori

Di Lorenzo a RKK: “Sono a casa e mi alleno, ritornare in campo non mi spaventa”

CONTENUTI EXTRA

Detenuti faranno mascherine per agenti

Coronavirus: in Lombardia in giro con le mascherine. Anche la Toscana annuncia l’ordinanza

Bimbo cade da finestra e muore a Caserta