Germania, il Bayern Monaco riprende gli allenamenti

Dopo il Borussia un’altra big torna in campo

Se la Serie A Italiana è ancora ferma, in Germania i club della Bundesliga hanno fretta di tornare in campo. Infatti come riportato da Kicker, nella giornata di domani i giocatori del Bayern Monaco riprenderanno l’attività agonistica svolgendo una seduta di allenamento. Saranno adottate numerose misure di sicurezza per avitare contagi, con i giocatori che si alleneranno a piccoli gruppi e in campi diversi all’interno della struttura. Inoltre i giocatori verranno prelevati direttamente dai parcheggi e verrano portati in zone diverse del centro di allenamento. Lo stesso club tedesco, ha poi vietato di utilizare gli spogliatoi e i giocatori dovranno farsi la doccia ognuno nella propria abitazione. Ricordiamo che oltre al Bayern anche il Borussia Dortmund ha deciso di riprendere gli allenamenti, e queste decisioni non sono affatto piaciute ai cittadini tedeschi che hanno manifestato tutto il loro dissenso a tali decisioni attraverso numerosi post polemici attraverso i social network.

