Calciomercato Napoli, Milik primo obiettivo del Milan: la situazione

Il Milan è un cantiere aperto e sarà un’estate di grande traffico, con un mercato in entrata dipendente in buona parte da quello in uscita, come racconta La Gazzetta dello Sport, e che potrebbe riguardare anche il Napoli.

Se Ibrahimovic non proseguirà l’avventura in rossonero, occorre cautelarsi. Leao sarà una figura centrale nel progetto, ma al Milan occorre anche un centravanti di ruolo, magari un po’ più esperto. Ecco perché in cima al taccuino c’è Arkadiusz Milik, che di anni ne ha 26, con un contratto che scade nel 2021 e che il polacco non intende rinnovare. Il Napoli dunque ha esigenza di cederlo, lo scoglio sono i 40 milioni chiesti da De Laurentiis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

FOTO-Il Napoli fa gli auguri al Boca Juniors con un un immagine di Maradona

Venerato:”Napoli, interesse per Emerson Plamieri. Meret non è contento

De Luca:”Picco a Maggio, al sud contagi in crescita” [VIDEO]

Donazione Papa Francesco – 60mila euro ad un ospedale di Bergamo

Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Juventus – Continua la fuga dei calciatori

Di Lorenzo a RKK: “Sono a casa e mi alleno, ritornare in campo non mi spaventa”

L’Equipe accusa la Juventus: “Ha portato il Coronavirus nel paese”

Calciomercato Napoli, Callejon al passo d’addio: scelto il sostituto

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

CONTENUTI EXTRA