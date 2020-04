Napoli-Everton, Ancelotti vuole Lozano e Allan

Hirving Lozano, l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, potrebbe lasciare il club in estate? Certamente, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ma ci sarebbe un problema:

Sebbene gli estimatori non manchino, a cominciare da Ancelotti, è ovvio immaginare che le offerte non saranno all’altezza dell’investimento. In Spagna dicono che Atletico, Siviglia e Valencia sarebbero interessate ma disposte a offrire poco più di 20 milioni, mentre il Napoli per cederlo chiede il doppio. Ancelotti vorrebbe portarlo all’Everton (insieme con Allan) e in Spagna raccontano che lui stesso sarebbe in contatto con almeno tre club per provare a velocizzare l’adios: per l’appunto Atletico, Siviglia e Valencia.

