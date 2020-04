Borrelli, Prot. Civile:”In arrivo mascherine per tutti gli Italiani”

L’annuncio

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nel corsTutti gli articolio della conferenza stampa tenuta ne pomeriggio per l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus ha fatto un importante annuncio riguardo le forniture di mascherine agli Italiani. Ecco quanto dichiarato: “Nel nostro Paese si è avviata una fiorente attività di produzione di mascherine a uso della popolazione. L’Iss, sulle mascherine, ha ricevuto una serie di richieste e per la produzione di mascherine per la popolazione non ci sono particolari formalità. Credo che le produzioni che si sono avviate consentiranno di rendere possibile la fornitura a tutta la popolazione”.

