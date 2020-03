UFFICIALE – Il Campionato è sospeso

Zona rossa tutta Italia quindi e stop a tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile, le parole di Giuseppe Conte:

“Le nostre abitudini vanno cambiate, dobbiamo essere pronti a cambiare per il bene dell’Italia. Per il bene dei nostri cari abbiamo deciso di adottare misure più restringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini che è il nostro obiettivo primario. Sto per firmare un provvedimento che è sintetizzabile con la frase “Io resto a casa”, non ci saranno più zone rosse ma sarà protetta tutta l’Italia. Sono quindi vietati tutti gli assembramenti nei locali pubblici, sia all’interno ed all’esterno. Le occasioni di aggregazioni sono occasioni di contagio e non ce lo possiamo più permettere, è una scelta dura. Non c’è ragione per far proseguire la manifestazioni sportive. I tifosi prendano atto che anche il Campionato di calcio va fermato.”