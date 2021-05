Napoli: sfuma la pista Allegri, senza Champions non arriverà

Gli azzurri si trovano a fare i conti con le conseguenze della mancata qualificazione in Champions League

Dopo la grande delusione per la mancata qualificazione in Champions League, il Napoli ora deve pensare a chi sarà il prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’addio di Rino Gattuso e ora deve trovarne il sostituto. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, comunica che la pista Massimiliano Allegri sia ormai in procinto di sfumare del tutto. Senza la partecipazione all’Europa che conta, infatti, il suo “no” pare essere scontato.

Questo è quanto si legge:

“Il Napoli è rimasto fuori dalla Champions, per il secondo anno consecutivo, e dovrà rinunciare al grande progetto che De Laurentiis avrebbe voluto avviare con l’ex allenatore della Juve. È finita male, tra la delusione generale. Gattuso avrebbe voluto lasciare in eredità l’Europa che conta e, invece, dovrà portarsi dietro un mezzo fallimento. D’altra parte, la Champions era stato l’obiettivo da lui stesso dichiarato nella scorsa estate e non averlo centrato rende nullo o quasi tutto quanto di buono ha fatto negli ultimi tre mesi. Il no di Allegri, ora, dovrebbe essere scontato“.

