la Repubblica – Fondo arabo interessato al Maradona: l’obiettivo è chiaro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un noto fondo saudita, interessato a investire sullo Stadio Maradona. I rappresentati sbarcheranno a Napoli, città valida per il suo importante flusso turistico. I giorni della visita non sono ancora stati stabiliti, ma è già noto che la delegazione sarà ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi, disposto ad ascoltare chi potrebbe portare risorse fresche, per rendere lo stadio moderno e all’altezza degli altri impianti europei.

