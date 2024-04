la Repubblica – Calafiori nel mirino del Napoli: il Bologna prende tempo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Riccardo Calafiori. Il talento del Bologna, è nel mirino delle grandi di Serie A, perché oltre al Napoli, anche la Juventus avrebbe espresso più volte la volontà di portarlo in bianconero. Il lavoro di Manna sarà volto a migliorare la zona arretrata della formazione partenopea.

Intanto la Juventus prepara un rilancio per cercare di attirare il giocatore verso Torino, ma il Bologna cerca di prendere tempo: perché in ballo c’è innanzitutto la qualificazione in Champions League e il futuro di Thiago Motta, dal quale dipenderanno molte cose. Tuttavia, il Napoli irrompe nella trattativa dei bianconeri: entro l’inizio della prossima stagione sono previsti ben due rinforzi.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Designazioni arbitrali 32ª giornata di Serie A: Napoli-Frosinone fischia Fabbri, Serra al VAR

Report allenamento Napoli: out tre giocatori, la nota

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi