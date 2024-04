Napoli, contro il Frosinone Calzona dovrà fare a meno di Olivera e Ngonge

Napoli, Olivera e Ngonge saltano il Frosinone

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Monza, il Napoli si prepara alla delicata sfida contro il Frosinone per continuare l’inseguimento alla zona Europa. Calzona, come riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport, dovrà fare a meno sia di Olivera che di Ngonge. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Mercoledì di preoccupazione per mister Calzona, in vista della sfida contro il Frosinone al Maradona. Politano e Juan Jesus hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, ma non dovrebbero trattarsi di problemi seri. Il Napoli comunque dovrà già fare a meno di Olivera, in seguito alla lesione all’adduttore. Anche Ngonge salterà la prossima gara, dovrà scontare la squalifica di un turno, assegnata dal Giudice Sportivo. Potrebbero essere due le novità di formazione in difesa domenica contro il Frosinone. Oltre al ritorno di Mario Rui per l’infortunio di Olivera, potrebbe cambiare anche il partner di Rrahmani. Juan Jesus, ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra con Politano. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro chiaro relativo alle sue condizioni. Nel caso, pronto Ostigard al suo posto. Ma nulla è stato ancora deciso”.

