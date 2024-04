Corriere dello Sport – Gyökeres, il centravanti svedese è nel mirino di Manna

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul reparto offensivo del Napoli. Sul fronte dei centravanti, in vista della prossima partenza di Osimhen, De Laurentiis avrebbe in mente un grande colpo ad effetto. Oltre ai soliti nomi già anticipati più volte come Jonathan David del Lilla (24 anni) e Santiago Gimenez del Feyenoord (23 il 18 aprile), spunta anche quello del bomber della Primeira Liga portoghese, Viktor Gyökeres, svedese di 25 anni (26 a giugno) e 36 gol in 42 partite con lo Sporting Lisbona.

