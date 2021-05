Napoli: ritorno di Spalletti per la panchina, verrebbe anche con l’Europa League

Aurelio De Laurentiis e il Napoli sono costretti a rivedere i loro piani, in cima alla lista dei possibili tecnici torna l’ex Roma e Inter

In casa Napoli, dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League tiene banco la questione allenatore. Rino Gattuso non è più il tecnico azzurro e ora torna di moda il nome di Luciano Spalletti. Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna riferisce che l’ex Roma e Inter torna ad essere uno dei nomi più quotati per il futuro della panchina del club partenopeo, accetterebbe l’incarico anche con l’Europa League.

Questo è quanto si legge:

“De Laurentiis, che aveva convinto Allegri a considerare la sua offerta, deve rivedere i suoi piani. Intanto ha salutato e ringraziato Rino con un tweet. La scelta dell’allenatore adesso prende un’altra via. Quella che porta a Spalletti, con il quale il discorso era stato avviato anche per l’Europa League“.

