Emergenza coronavirus, il Napoli sospende le interviste

La decisione del club

L’emergenza coronavirus ha portato il cambio di abitudini per gran parte della popolazione, e anche le società di calcio di conseguenza si stanno adeguando. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club guidato da Aurelio De Laurentis, ha deciso di sospendere momentaneamente tutti i rapposti con la stampa. Infatti, per domani era prevista un’intervista di Elseid Hysaj alla radio ufficiale che è stata annullata dalla scoietà. Di conseguenza anche le conferenze stampa in questo periodo non si svolgeranno. Al momento il Napoli non ha comunicato quanto potrà durare questa limitazione e di conseguenza non sappiamo quando si tornerà a parlare in casa azzurra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

Ultim’ora – Infortunio Maksimovic, recupero da valutare

Calciomercato – Il brasiliano Arthur nel mirino del Napoli

Calcagno: “I calciatori non sciopereranno, ma la nostra richiesta è quella di sapere se è logico andare avanti”

La Pro Vercelli si ferma: fino al termine dell’emergenza Coronavirus

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa

‘Migliaia in Toscana da zone rosse’

“Vogliamoci bene, io sto a casa”, i personaggi famosi uniti per l’emergenza Coronavirus