Napoli, Gattuso firmerà il rinnovo: tutti i dettagli

Ci sarebbero novità importanti sul futuro di Rino Gattuso al Napoli. L’allenatore ha altri quattro mesi di contratto con De Laurentiis che possiede l’opzione di non riconferma a scadenza.

Secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli, entro marzo ci sarà una svolta. La primavera porterà al Napoli stabilità anche per il futuro. Nessuno dubbio: è Rino Gattuso l’ uomo del futuro per il futuro. Aurelio De Laurentiis ha deciso e a giugno non eserciterà la clausola d’ uscita prevista sul contratto del tecnico calabrese. Anzi: entro marzo, Ringhio firmerà il nuovo contratto col Napoli. Un progetto che ADL ha confermato a Jorge Mendes, consigliere sempre molto ascoltato in tema di strategie sportivo e, di fatto, ‘agente ombra’ di Gattuso. In effetti il tecnico calabrese non ha un procuratore e anzi tratta spesso i suoi affari in maniera diretta, ma col potentissimo manager portoghese il rapporto è molto stretto. ADL lo sa e probabilmente ha sondato il terreno con Mendes. L’ accordo è quello che Cronache aveva anticipato lo scorso 16 gennaio: contratto sino al 2022, con un ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus legati ai risultati (eventuali trofei, qualificazione Champions).

