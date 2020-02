Finalmente Ghoulam, vicino il rientro dell’algerino

Il terzino pronto a tornare disponibile

Ottime notizie dall’inermeria azzurra, dopo i recuperi di alcuni elementi importati della rosa potrebbe tornare presto a disposizione anche Ghoulam. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, l’algerino potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari. Un ritorno molto importante in vista dei prossimi impegni che attendono il Napoli in questo mese di febbraio, dove gli azzurri saranno impegnati su più fronti con tante partite da giocare. Finalemente potrebbe finire l’odissea di questo ragazzo, tornando finalmente al calcio giocato.

