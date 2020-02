Calciomercato – Lozano puo’ lasciare Napoli a giugno

Calciomercato – L’avventura di Hirving Lozano al Napoli potrebbe essere già molto vicina

Calciomercato – Il messicano del Napoli, Lozano, avrebbe dato mandato al suo agente, Mino Raiola, affinchè potesse trovare una nuova sistemazione, anche a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal portale Gonfialarete.com, sarebbe troppo poco lo spazio ottenuto con Rino Gattuso (47 minuti in A) per essere soddisfatti. Le possibilità più concrete sembrano poter essere il Valencia e l’Everton di Ancelotti. Gli azzurri, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che permetta alla società di recuperare l’investimento estivo, non si opporranno al trasferimento.

