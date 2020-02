Carmando rassicura i tifosi del Napoli: ”Fidatevi di Gattuso, è lui l’uomo giusto”

SALVATORE CARMANDO A SUPER SPORT 21: “FIDATEVI DI GATTUSO, È LUI L’UOMO GIUSTO. HA SEMPRE SIMPATIZZATO PER IL NAPOLI”

A Super Sport 21, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20. Ha chiamato, per intervenire in diretta, Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli di Maradona. Carmando, telespettatore affezionato di Super Sport 21, ha salutato tutti i tifosi del Napoli e ha invitato tutti a stare tranquilli per il futuro della squadra azzurra. “Sono molto felice che a Napoli sia arrivato Gennaro Gattuso. Lo conosco da tanto tempo, gli sono molto affezionato ed è una gran bella persona. Vi posso garantire che il futuro, nelle sue mani, è in buone mani: è un grande professionista, è un grande appassionato di calcio e ha sempre seguito il Napoli con grande affetto, quasi come un tifoso mascherato. Finalmente ha trovato il giusto assetto e ora farà bene. State tranquilli, tifosi, è lui l’uomo giusto per ripartire”. Chiosa immancabile su Diego Armando Maradona: “Sta bene, lo sento spesso”.

