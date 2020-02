Napoli: mandare via Hamsik errore madornale. Gara con il Lecce? Tre punti da conquistare

Iezzo: Donnarumma? Insieme a Meret possono scrivere la storia di questo ruolo. Il Napoli domani è chiamato ad una sfida importante e deve portare a casa i tre punti

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per parlare del Napoli, delle gare che la squadra azzurra dovrà giocare contro il Lecce – in campionato- il Barcellona -in Champions League- e di altro.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Ecco quanto conta a Gennaio, caro De Laurentiis, fare una buona campagna”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Le conseguenze del calciomercato invernale stanno cominciando a sentirsi: chi ha ben operato ne sta traendo giovamento, chi non ha proprio operato o mal operato, ne sta subendo le conseguenze. Caso eclatante la Lazio che si è mostrata un po’ alle corde con il Verona, ci ha provato a prendere Giroud, ma non ha fatto nulla: lo stesso errore del Napoli di Sarri, avesse battuto il Verona sarebbe a due punti dalla Juve. La Roma ha fatto una campagna pessima, forse di grande prospettiva, dopo aver perso Zaniolo e non aver preso Politano. Ecco quanto conta a Gennaio, caro De Laurentiis, fare una buona campagna”.

De Canio: “Napoli-Lecce del 2010 fu l’unica volta che persi le staffe”

Gigi De Canio, allenatore: “Napoli-Lecce del 2010 fu l’unica volta che persi le staffe con Piatti. Uno accetta tutto perché il calcio ti mette difronte a certe situazioni, possono capitare episodi, ma il modo, il momento, gli ultimi minuti, una squadra che si deve salvare, tutto questo mi fece proprio male. Vittoria al Napoli e salvezza al Lecce? Spero che tutte e due raggiungano i propri obiettivi.

Corsa Champions riaperta? Secondo me non è mai stata chiusa. Io ritengo che il Napoli al completo, recuperando tutti i giocatori e la condizione mentale adatta, con la qualità della rosa ed organizzazione tattica, possa fare qualsiasi cosa voglia. Mi dispiace il mancato acquisto di un terzino sinistro, perché è una lacuna evidente. Mi associo ai complimenti di Gattuso a Liverani, perché il Lecce è riuscito a fare il salto doppio mantenendo le loro peculiarità, come squadra che tende a giocare e riesce a rimanere a galla, ovvero la chiave per arrivare fino alla fine e centrare l’obiettivo salvezza”.

Provedel: “Sfortunato in Serie A, ma sono giovane e posso tornarci”

Ivan Provedel, portiere Juve Stabia: “Ieri speravo che la palle entrasse. Lì per lì non me ne sono reso conto, forse sto realizzando adesso, la cosa più bella è stato l’abbraccio dei miei compagni. Anche col Pisa ci sono andato vicino, questa volta è andata bene, ci serviva il punto. Di Gennaro ha fatto un gol pazzesco.

La marcia secondo me c’era già col Perugia, ma un po’ non abbiamo concretizzato, un po’ siamo stati penalizzati da episodi, abbiamo lasciato punti per strada, ma la prestazione ieri è una dimostrazione della crescita, il cammino continua e dobbiamo sempre migliorare perché la strada è ancora lunga. Ho passato un brutto periodo con il grave infortunio, in Serie A ho pagato la categoria ed il fatto che non stavo bene, le cose non sono andate come speravo. All’Empoli sarò sempre grato per avermi lanciato in una platea simile, forse ero al posto giusto, ma nel momento sbagliato.

Tutto fa esperienza, a 25 anni non mi sento vecchio, tutto può essere. Juve Stabia? Mi trovo molto bene. Ho trovato un grande gruppo, grande spirito e sono le cose più importanti. Spero di far bene sabato contro il Crotone, con il supporto dei nostri tifosi. Francesco Forte? Ho giocato con lui a Pisa, ci conoscevamo già, è davvero un bravo giocatore”.

Montervino: “Mandare via Hamsik errore madornale. Champions? Bisogna assolutamente puntarla”

Francesco Montervino, ex Napoli: “Lorenzo sta dimostrando molto, al di là dell’aspetto tecnico e fisico, proprio quello caratteriale. Cerca il supporto della sua gente e cerca di portarsi la squadra sulle spalle e ci sta riuscendo.

E’ bastato mettere un giocatore funzionale per far giocare la squadra. Ancelotti non è che non vedeva la difficoltà, non voleva il 4-3-3 prediligeva un altro sistema di gioco. Mandare via Hamsik è stato un errore madornale, io sono un tifoso malato di Marek, ma forse sono di parte perché ci ho giocato insieme. Lecce avversario scomodo, ma non credo ci sarà partita domani, il Napoli non può perdere. Prima di domenica scorsa dissi che bisogna credere nel grande obiettivo, almeno per arrivare al minimo, ma bisogna assolutamente puntare alla Champions. Credo molto più che nel tempo possa avere difficoltà la Roma che l’Atalanta che è una scheggia impazzita”.

Iezzo: “Meret e Donnarumma possono scrivere la storia di questo ruolo”

Gennaro Iezzo, ex Napoli: “Lorenzo è uno che sente di più il peso rispetto agli altri, da capitano e da napoletano, quando si sente coccolato dà il meglio di sé. Quando si sente amato dalla gente, esce fuori con prestazioni importanti. Meret è un portiere di grandissima qualità, tutti sbagliano, ha bisogno di continuità.

E’ normale esistano gerarchie tra i portieri, l’Inter ha Handanovic in tutte le competizioni. Donnarumma? Insieme a Meret possono scrivere la storia di questo ruolo. Il Napoli domani è chiamato ad una sfida importante e deve portare a casa i tre punti. La Champions League è alla portata del Napoli e penso anche che la squadra voglia fare una partita importante contro il Barcellona”.

Gelmetti: “Serie A? Siamo le favorite. Mertens o Insigne? Mi sento più simile ad Insigne”

Martina Gelmetti, attaccante Napoli femminile: “Sono ancora ad 8 gol, ma voglio superare i 13 dell’anno scorso. Serie A? Diciamo che ce l’abbiamo in mano dall’inizio del campionato, siamo partite favorite. Ma quando abbiamo qualcosa in mano è facile farsela scappare, bisogna lottare di più.

A Casamarciano vengono a seguirci forse 100 persone, abbiamo il sogno di giocare al Collana. Napoli? Mi ha fatta innamorare dal primo giorno, sto bene fuori casa. Vorrei rimanere qui ancora a lungo, se arriva la Serie A non me la faccio scappare.

Mi piacciono un sacco Mertens e Insigne, rispecchiano il mio gioco. Mi sento più Insigne, mi sento nata per gli assist, rispetto che gol. Napoli è una squadra molto veloce, devono tornare a giocare senza pensieri. San Paolo? Non seguo molto i maschietti, come qualsiasi altro sport, li seguo in TV. Calciatrice preferita? Mi piace molto Melania Gabbiadini che non gioca più, ma adesso Tatiana Bonetti”.

Chiariello: “Sfida Champions possibile. Il Napoli può dare la paga a tutte”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sembrava un miraggio la zona Champions, ma adesso si è ridotta a 9 che possono diventare 6 dalla Roma. Adesso ciò che sembrava impossibile, appartiene al mondo del possibile.

Qual è il trucco? Arrivarci contando solo su sé stessi, tifando contro gli altri. Il Napoli deve tornare ad essere il Napoli dei tempi di Sarri, non solo per il gioco, ma per i punteggi: due volte campioni di inverno ed un girone di ritorno da primo in classifica. Avendo chiuso il dannato girone d’andata a 24 punti, per arrivare a quota Champions deve arrivare a 46, è nelle sue corde? Presto per dirlo, ci sono ancora segnali negativi. Dopo aver battuto Lazio, Juventus e Sampdoria, il Napoli può dare la paga a tutte”.

