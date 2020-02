Inter-Napoli vietata ai tifosi azzurri: il motivo, da lunedì i rimborsi

Inter-Napoli vietata ai tifosi azzurri: la motivazione

Inter-Napoli, vietata ai tifosi azzurri. Per la semifinale d’andata di Coppa Italia, la squadra partenopea a San Siro dovrà fare a meno dei suoi sostenitori; in quanto è stata vietata la vendita dei biglietti ai tifosi provenienti da Napoli, anche se in possesso di Tessera del Tifoso. L’edizione odierna di Repubblica spiega i motivi della decisione del Casms: alla base ci sarebbero i rapporti tesi tra le due tifoserie dopo gli scontri del 26 dicembre 2018, quando perse la vita Daniele Belardinelli. Per coloro che avevano già acquistato i tagliandi è previsto il rimborso a partire da lunedì.

