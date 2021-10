Guidolin: “Napoli bella squadra, ma giocava bene anche con Gattuso”

Francesco Guidolin, ai taccuini del Corriere dello Sport, si lascia andare ad alcune considerazioni riguardo Napoli e Juventus.

Guidolin ha le idee chiare, sulla Juventus afferma: “La Juventus è in ritardo, ma avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane? Il lavoro di Allegri comincia a dare risultati importanti, la Juve è di nuovo solida, compatta e motivata. Max è un grande e non ha bisogno di avvocati difensori, ma credetemi, una squadra che ha vinto quasi tutto nell’ultimo decennio non è facile che abbia sempre addosso anche la necessaria cattiveria.

A prendersi la scena, in questo inizio di stagione, è stato però il Napoli: “Detto che giocava bene anche con Gattuso, Spalletti da grande allenatore qual è gli ha portato altre cose. Mi affascina il Napoli, è una squadra che privilegia il gioco, ha qualità, è agile, veloce, e davanti è esploso Osimhen, che quando parte è dirompente”.

