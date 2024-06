Napoli, per la difesa si pensa a quattro giocatori

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe in mente ben quattro nomi per rafforzare la difesa.

Alessandro Buongiorno sarebbe il giocatore più accostato al Napoli per quanto riguarda i rinforzi per la difesa. Il club azzurro avrebbe però in mente altri tre giocatori.

La Gazzetta dello Sport ha riportato la situazione nel dettaglio:

“Il Napoli sta esaminando pure altri profili. Intanto, sono rinate le attenzioni per Radu Dragusin, 22enne, romeno, impegnato all’Europeo, ex Genoa, Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, ma desideroso di tornare a giocare in A. Ed il Napoli è una possibilità che gli era stata ventilata già a gennaio. Nel mirino del club azzurro c’è pure Jaka Bijol, classe 1999, reduce da due stagioni con l’Udinese e quindi ben rodato in Serie A. Anche lui di scena all’Europeo, con la Slovenia. È seguito da tempo: era stato valutato già al mercato di gennaio. Ma l’Udinese chiuse ogni discorso in considerazione delle proprie apprensioni in chiave salvezza. In lista anche Maxence Lacroix, francese, 24enne, gioca nel Wolfsburg (contratto con il club tedesco fino al 2025) dove è titolare da quattro stagioni.”

