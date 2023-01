La Gazzetta dello Sport – Raspadori ancora acerbo: anche contro la Cremonese non ha inciso.

Il quotidiano fa il punto della situazione sulle condizioni del Napoli, ma nel dettaglio si sofferma sulla performance sbiadita di Giacomo Raspadori, poiché anche con la Cremonese non ha inciso.

“L’ex Sassuolo è fermo a una sola rete in campionato (ma da tre punti, contro lo Spezia) e martedì contro la Cremonese ha bucato l’occasione per riconquistare la ribalta anche in Italia. Jack resta l’uomo di coppa, intesa come Champions: quattro reti in cinque presenze, leader insieme a Simeone del miglior attacco della fase a gironi del torneo. Ora, però, vuole ritrovare la gloria anche in campionato”.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

