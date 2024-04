La Gazzetta dello Sport – Sudakov è il sogno per il centrocampo: Manna ci proverà

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia ancora una volta il forte interesse del Napoli per Georgiy Sudakov. Il talento dello Shakhtar Donetsk classe 2002 è un vero e proprio obiettivo per il centrocampo, già durante la scorsa estate era stato seguito dalla dirigenza azzurra. Il prezzo è elevato, 40 milioni, ma il Manna proverà lo stesso a cercare un accordo con il club di provenienza. Per la mediana piace anche Alexander Prazz, mezzala mancina di proprietà dello Sturm Graz.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Roma in vendita domani: prezzi e info

Indiscrezione di mercato – Manna ha già incontrato l’ag. di David: trattativa al via, cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi