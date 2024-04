La Gazzetta dello Sport – Perez: “Napoli? Interesse concreto, ma non c’era accordo”

Nehuen Perez ha rilasciato un’intervista per il quotidiano e ha svelato anche il retroscena sulla trattativa col Napoli: “L’interesse c’era, ma le parti non hanno trovato l’accordo”, ha dichiarato il centrale argentino che a marzo ha ritrovato la sua nazionale e ora pensa a conquistare la salvezza con l’Udinese: “Dimostrerò il rispetto per questo club che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò qui. Siamo concentrati sull’obiettivo e contro Inter e Roma mi sembra si sia visto che c’è l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto due grandi prestazioni. E siamo consapevoli che il momento è delicato”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Roma in vendita domani: prezzi e info

Indiscrezione di mercato – Manna ha già incontrato l’ag. di David: trattativa al via, cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi