Abate: “Giuntoli vive da me, posso darvi una notizia certa sul suo futuro”

Massimo Abate presidente del Sandro Abate calcio a 5 è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” , commentando le ultime notizie riguardo il futuro di Giuntoli e di Spalletti. Di seguito le sue parole.

“Spalletti? È un dispiacere discutere di queste cose a 10 giorni dallo scudetto vinto. Sia le vicende di Spalletti che di Giuntoli mi riguardano personalmente. Cristiano è a casa mia e non ha ancora disdetto il contratto. La circostanza del direttore sportivo e dell’allenatore sono legate a dei contratti che spingono contro la volontà di vederli uscire da vincitori. Credo che siamo all’alba di uno scontro e speriamo si risolva in fretta per il bene del Napoli. La rosa del Napoli è completa e profonda e l’ha dimostrato durante la stagione. Però ci sono delle posizioni in bilico come quella di Ndombele o quella di Kim che ha la clausola. Se ci saranno delle uscite, il Napoli agirà di conseguenza. Se andassero via Osimhen, Kim e Ndombele bisognerà ricostruire un piccolo pezzettino di una squadra già costruita. Se ho paura che De Laurentiis venga a prendere il mio ds? Pavarese ha vinto due scudetti col Napoli, secondo me rimarranno sia Giuntoli che Spalletti per un altro anno”.

