NUMERI PRIMI – Napoli-Inter: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Inter – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentaseiesima giornata di campionato.

Domenica 21 maggio alle ore 18 Napoli ed Inter si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della 36ª giornata di campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti ha conquistato il terzo Tricolore della sua storia ormai da circa un paio di settimane. La squadra viene dalla sconfitta in trasferta contro il Monza per 2-0, la quarta dall’inizio della stagione. L’Inter di Simone Inzaghi occupa attualmente la terza posizione della classifica con 66 punti. Una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi ancora di più ad un posto per la prossima edizione della Champions League. A tal proposito qualche giorno fa i nerazzurri hanno conquistato la finale della suddetta competizione battendo il Milan, squadra che sua volta ha eliminato proprio il Napoli.

I precedenti tra Napoli ed Inter

Napoli ed Inter si sono sfidate in tutto ben 172 volte. Il bilancio attuale è di 79 vittorie dei nerazzurri contro le 51 dei partenopei; i pareggi sono in tutto 42. Il Napoli non vince in casa propria contro l’Inter dalla stagione 2018-2019, le ultime tre sfide in casa partenopea si sono infatti concluse con un pareggio, tra l’altro sempre con il medesimo risultato: 1-1. Tra esse figura anche una gara di Coppa Italia. Altro dato interessante, in tutte le ultime sfide tra le due compagini c’è sempre stato almeno un gol: l’ultima volta in cui un match è terminato con il punteggio di 0-0 risale all’11 marzo 2018.

Statistiche:

Nonostante nelle ultime sfide casalinghe contro i nerazzurri il Napoli non abbia trovato i tre punti, è bene sottolineare che gli azzurri hanno perso soltanto una delle ultime 16 sfide contro di essi tra le mura amiche. L’attaccante azzurro Victor Osimhen ha sfidato l’Inter in campionato per quattro volte senza ancora riuscire a trovare il gol. Dall’altra parte c’è invece Lautaro Martinez, uno degli attaccanti che ha segnato di più contro il Napoli, trovando la rete in quattro occasioni.

Arbitro

L’arbitro che dirigerà il big match della 36ª giornata di campionato sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il direttore di gara ha incontrato i partenopei già cinque volte e sotto il suo fischietto questi ultimi hanno collezionato due vittorie, due sconfitte ed un pareggio. L’ultimo incontro risale proprio alla stagione corrente: si tratta di Napoli-Fiorentina dello scorso agosto, match terminato con il risultato di 0-0. Anche l’Inter ha incontrato Livio Marinelli in cinque occasioni: fino ad ora sotto il suo arbitraggio i nerazzurri hanno portato a casa quattro vittorie ed una sconfitta.

Maria Marinelli

