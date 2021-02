Napoli e un approccio tutto da rivedere, nuove strategie?

Antonio Corbo, sul suo editoriale per Repubblica, esamina il nuovo aspetto del Napoli in campo contro l’Atalanta.

Antonio Corbo, nella sua rubrica “Il Graffio”, analizza il gioco del Napoli in Coppa Italia

“Alla prima semifinale di Coppa Italia, il Napoli scende in campo con un aspetto totalmente differente, il che non è necessariamente buona cosa. Hanno tentato, ma non sono riusciti ad arrivare ad una conclusione concreta.

L’approccio con il terzo modulo della stagione non è dei migliori, accendono l’azione d’attacco avanzando, ma palesemente perduti negli spazi e privi di collegamenti. In più soffre molto quando subisce l’attacco dell’Atalanta palesemente più attrezzata, dinamica e a suo agio nel 3-4-3.

Il medesimo schema è scelto anche da Gattuso, speranzoso di far corrispondere uomo contro uomo, con l’aspettativa che uno dei suoi scattisti potesse prendere piede e trarne vantaggio.

L’Atalanta nel primo tempo domina, sfida più volte Ospina che non si fa trovare impreparato. Pertanto Koulibaly interviene cercando di porre rimedio e risolvere i disguidi di un terzetto che tenta in un valoroso esordio”.

