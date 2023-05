Napoli, se Spalletti andrà via non sarà per ragioni economiche

Il quotidiano Il Mattino fa sapere che se Luciano Spalletti dovesse lasciare il Napoli non sarebbe per motivi economici.

Ormai si parla da giorni della situazione tra il Napoli ed il tecnico Luciano Spalletti. Quest’ultimo sembrerebbe essere sempre più lontano dal club azzurro, ma stando alle parole de Il Mattino le regioni di ciò non sarebbero di tipo economico.

Ecco in seguito quanto riportato:

“Il nodo rinnovo di Spalletti non è legato all’aumento dell’ingaggio. Questo significa che la rottura può consumarsi su altre ragioni. Che sono legate solo dal timore di Spalletti che quel limite raggiunto quest’anno non possa essere superato. Poi magari c’è qualcosa che non gli è andata giù a un signore di 64 anni che ha pure il suo bel carattere: la scena rubata da De Laurentiis al premio Bearzot, le critiche alla Uefa, la rottura con i tifosi («Se vedo altre scene mi alzo e me ne vado») a cui il patron ha poi posto rimedio. Insomma, roba da perdere la testa. Lui per ora rimane gelido, evasivo.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2023 a cura di Artemis