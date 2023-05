Materazzi su Spalletti: “Con lui il Napoli deve iniziare un ciclo”

Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino in cui parla del Napoli e di Luciano Spalletti.

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale tra Luciano Spalletti ed il Napoli.

Ecco le sue parole ai microfoni de Il Mattino:

“Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Il Napoli lo ha fatto superando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare. Con Spalletti si deve aprire un ciclo. Se non si apre un ciclo con questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po’ sprecata. Non c’è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 anni per uno scudetto. Ovviamente non è detto che si riesca sempre, ma non provare ad aprire un ciclo e dare una continuità a questo progetto che si è dimostrato vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto.”

