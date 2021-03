Napoli: Osimhen salta il Sassuolo, ci sono alcune anomalie negli esami, venerdì nuovi controlli

Nel caso i prossimi controlli non evidenziassero nuove anomalie, il giocatore sarà a disposizione per la gara contro il Bologna

Rino Gattuso dovrà fare a meno di Victor Osimhen per la gara di domani sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium, lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano nella sua edizione odierna riporta che gli esami effettuati dopo l’infortunio di Bergamo avrebbero mostrato qualche anomalia. Il giocatore effettuerà nuovi controlli nella giornata di venerdì.

Questo è quanto si legge:

“Osimhen lavorerà a parte fino a venerdì senza fare i colpi di testa, gli esami dopo il trauma cranico di Bergamo hanno riscontrato qualche anomalia. Se ai controlli di venerdì sarà tutto rientrato, il centravanti nigeriano lavorerà in gruppo per la rifinitura e tornerà a disposizione per la partita contro il Bologna”.

