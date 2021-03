Ziliani, ASL: “Ritorniamo al vergognoso caso Juve-Napoli, Lega Serie A da legare con una camicia di forza”

Il giornalista commenta la decisione della lega di non posticipare Lazio-Torino

Paolo Ziliani commenta tramite il suo profilo Twitter la decisione da parte della Lega Calcio di non rinviare la gara di campionato tra Lazio e Torino. Malgrado la ASL di Torino abbia disposto la quarantena per i granata, la gara rimane in programma per oggi alle 18.30. Tutto questo riporta alla mente il caso Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre.

Questo il tweet del giornalista:

Siamo all’aberrazione. La Lega @SerieA ha disposto che #LazioTorino oggi venga giocata: riprecipitiamo così nelle sabbie mobili del caso #JuveNapoli che per cento giorni ci ha fatto vergognare agli occhi del mondo. #Lega da legare: ma con la camicia di forza, se qualcuno può. pic.twitter.com/Y2noXvcmMk — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 2, 2021

