Lazio, a Sarri piace Giuntoli: lo avrebbe proposto a Lotito

Secondo il quotidiano Il Messaggero, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri avrebbe proposto Cristiano Giuntoli al Presidente Claudio Lotito.

Il quotidiano Il Messaggero riporta un interesse nei confronti di Cristiano Giuntoli da parte del tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

Secondo quanto si legge quest’ultimo avrebbe proposto il Direttore sportivo del Napoli al Presidente Claudio Lotito:

“Ufficialmente Maurizio non ha mai posto un aut aut fra lui e Tare, ma ha fatto più volte intendere al presidente che il rapporto col diesse è ormai compromesso e deteriorato in modo definitivo. Al di là delle divergenze caratteriali, il tecnico è convinto che Igli non capisca proprio il suo calcio e quindi non riesca a sostenerlo e ad assecondarlo sul mercato. Il presidente ci sta ripensando, sia pure in ritardo: ieri si è fatto dare i numeri di Cristiano e del suo braccio destro Pompilio. In realtà entrambi sono già d’accordo con la Juve, ma De Laurentiis non ha intenzione di liberarli (c’è un contratto sino al 2024, oltre stipendi arretrati e premio scudetto in ballo) per la destinazione Torino. Giuntoli gli ha detto di non avere più le motivazioni per restare in azzurro, ma Aurelio non ha intenzione di lasciarlo andare dall’acerrimo nemico bianconero. Chissà se invece per la Lazio farebbe uno strappo. È difficile, al momento, sarebbe un colpo di teatro. Perché oltretutto Lotito non ha mai preso un ds più legato all’allenatore che a lui stesso.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2023 a cura di Artemis