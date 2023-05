Napoli, tra gli eventuali sostituti di Spalletti c’è anche Conte

Secondo Tuttosport Antonio Conte sarebbe nella lista dei probabili sostituti del tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

La permanenza di Luciano Spalletti al Napoli sarebbe attualmente tutt’altro che scontata; l’edizione odierna di Tuttosport ha riportato che tra i suoi probabili sostituti ci sarebbe anche il nome di Antonio Conte.

“Più passano i giorni più esiste la sensazione che fra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis sia calato il gelo. L’allenatore non ha gradito l’opzione esercitata dal Napoli ad aprile per prolungare il suo contratto in scadenza fino al 2024. Nelle idee dell’allenatore c’era infatti la necessità di un confronto sulla programmazione futura: da Giuntoli a Kim, da Osimhen a Kvaratskhelia, Spalletti vorrebbe conoscere quali sono le idee e quali le forze con cui potrebbe ripartire il prossimo anno. Intanto, preso atto delle titubanze, il presidente si è mosso con anticipo e ha sondato altre strade: la prima porta al nome ambizioso di Antonio Conte.”