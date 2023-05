De Laurentiis ufficializza data ed orario di Napoli-Sampdoria

Aurelio De Laurentiis ha affermato che la sfida tra Napoli e Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle ore 19.

Napoli e Sampdoria si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 4 giugno. Il fischio di inizio è previsto per le ore 19 e dopo la suddetta sfida ci sarà la consegna del tricolore alla squadra di Luciano Spalletti.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime in merito alla questione:

“Aurelio De Laurentiis ha annunciato che la gara con la Sampdoria si giocherà alle 19. Poi la premiazione e la festa che andrà in onda, in chiaro, sulla RAI. Intanto, quella sera ci saranno i vertici della Lega Calcio, Casini e De Siervo, per l’incoronazione ufficiale del Napoli. Otto schermi giganti per assistere allo spettacolo, un palco da 520 metri quadrati, una serie di iniziative per lo show da andare in scena dopo la partita. Con le riprese che verranno fatte anche dalla troupe di De Laurentiis al lavoro per il film sullo scudetto.”

