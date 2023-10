Corriere della Sera – Reijnders: “Vogliamo lo Scudetto. Napoli? Scontro importante, proveremo a vincere”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, il quale ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra e dei prossimi impegni in campionato e Champions League.

Domanda secca, Tijjani: scudetto o Champions?

“Sicuramente lo scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile”.

In sette giorni Juventus, Psg e Napoli: è già il momento chiave della stagione?

“Uno dei momenti più importanti. Sono tre scontri diretti, due in campionato e uno in Champions, che diranno moltissimo. Noi proveremo a vincerli tutte e tre”.

