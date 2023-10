La Gazzetta dello Sport – ADL pensa solo alla squadra, non si perde un allenamento: spiegato l’orario della conferenza.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato l’appuntamento alla stampa, dato da De Laurentiis alle ore 18. Il patron ha studiato per filo e per segno i suoi impegni, in modo tale da non perdersi neanche un minuto della seduta pomeridiana, svolta dalla squadra a Castel Volturno. Il presidente ormai è un elemento fisso durante gli allenamenti, vuole essere vicino ali giocatori e all’allenatore, in un momento complesso come questo, per ripartire insieme quanto prima.

Fonte foto: – Flickr.com

