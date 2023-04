Sequestrati prodotti contraffatti con il marchio SSC Napoli

L’agenzia Dire riporta il sequestro di migliaia di prodotti contraffatti che riportavano il marchio della SSC Napoli.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, sono stati sequestrati circa 18mila prodotti contraffatti con il marchio della SSC Napoli. Tutto ciò è avvenuto nel comune di San Giuseppe Vesuviano.

Di seguito il comunicato:

“Oltre 18mila prodotti contraffatti, riproducenti il marchio Ssc NAPOLI, sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo Pronto impiego di NAPOLI in un deposito di 200 metri quadrati a San Giuseppe Vesuviano. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. La merce veniva portata dal paese vesuviano a NAPOLI per essere venduta nelle aree maggiormente frequentate dai turisti, in via Toledo, a Mergellina, nel centro storico e nei pressi dello stadio Maradona, oltre che in mercati rionali situati in diversi punti della città. Tra le migliaia di capi contraffatti sequestrati, molti riportavano, oltre al marchio Ssc NAPOLI, anche il logo Emporio Armani EA7. La merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito stimato in oltre 800mila euro.”

