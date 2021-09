Zielinski a Castel Volturno per controlli medici: i dettagli

Zielinski a Castel Volturno per controlli medici

Zielinski è a Castel Volturno, come riporta Sky Sport, in questi minuti, il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, è arrivato al centro sportivo azzurro per svolgere altri controlli medici.

Gli ultimi esami chiariranno ulteriormente le condizioni del centrocampista classe ’94. L’obiettivo del tecnico Spalletti è di recuperarlo almeno per la panchina per il big match contro la Juventus di sabato pomeriggio al Maradona.

