Chiesa in forte dubbio per Napoli-Juventus: chiarita l’entità dell’infortunio

Chiesa in forte dubbio per Napoli-Juventus

Federico Chiesa resta in forte dubbio la per Napoli-Juventus. Il calciatore, ieri mattina prima della gara contro la Lituania ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio rimediato nel corso dell’allenamento di martedì pomeriggio a Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato da Sky l’esito degli esami ha evidenziato solo un affaticamento, nessuna lesione

Tutt’altro che scontata, però, la sua presenza per Napoli-Juventus di sabato sera. Chiesa resta infatti alle prese con un affaticamento e Allegri solo nell’immediata vigilia scioglierà le riserve sul suo impiego. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di lasciarlo a riposo per poi averlo al 100% per l’esordio in Champions League.

