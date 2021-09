Napoli, Sgambati: “I problemi di accesso allo Stadio deve risolverli la Società”

Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del comune di Napoli, parla dei problemi di accesso allo stadio Maradona.

Carmine Sgambati è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda su Radio Marte. L’argomento discusso riguarda lo Stadio Diego Armando Maradona, in particolare i problemi di accesso riscontrati durante le gare precedenti.

“Per quanto riguarda i disagi riscontrati durante l’accesso allo stadio, essi riguardano chi fa parte di questo contesto. Chi guadagna non avrà problemi a mettere 200 steward in più o 50 telescopi in più. Questo però non avviene sia per colpa del Reddito di Cittadinanza sia perché gli stwerard vengono pagati 2 euro all’ora. La soluzione da trovare non spetta al Comune ma la società che gestisce l’evento in quel momento. L’ordine pubblico è gestito dalla Polizia, gli altri problemi però riguardano la società”.